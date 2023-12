Pogba, stangata dalla Procura antidoping: richiesta una squalifica pesantissima

CalcioWeb

Importante novità sul caso doping che ha coinvolto Paul Pogba. Il calciatore della Juventus era stato trovato positivo al testosterone sintetico in un controllo effettuato nel laboratorio antidoping di Roma in seguito a un campione prelevato lo scorso 20 agosto, successivo al match fra Juventus e Udinese.

La richiesta di squalifica

La Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica per il giocatore della Juventus. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, Pogba non avrebbe scelto la via del patteggiamento che ne avrebbe confermato la colpevolezza, ma dimezzato la pena a 2 anni di stop. Il calciatore andrà a processo e rischia una maxi stangata che potrebbe metterne a rischio la carriera.