Pronostici 17ª Giornata Serie A: per le big una vittoria sotto l’albero?

Tra venerdì 22 dicembre e sabato 23 dicembre va in scena la 17ª Giornata di Serie A, ultimo turno di partite prima di Natale. Quest’anno niente pausa natalizia, si giocherà anche prima di Capodanno e poi subito nella prima settimana di gennaio. Si va verso la fine del girone d’andata con la classifica che inizia a delinearsi e l’Inter che prova a organizzare una fuga solitaria.

Juventus e Milan inseguono, il Bologna tiene fuori dalla zona Champions Napoli, Fiorentina, Atalanta e Roma. In coda è bagarre per chiamarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Dopo il successo della passata giornata, vediamo i pronostici della redazione di Calcioweb per le gare del weekend.

Pronostici 17ª Giornata Serie A

Empoli-Lazio MG 1-3 Ospite

Andamento altalenante per la Lazio che in campionato ha ottenuto appena una vittoria nelle ultime 5 gare. I biancocelesti devono iniziare a macinare punti se non vogliono, definitivamente, staccarsi dal treno europeo. Con 28 gol subiti l’Empoli è la quarta peggior difesa del campionato, in casa ha il peggior rendimento (8 partite, 5 punti, 1 vittoria). I toscani proveranno a racimolare qualche punto utile per la salvezza, i capitolini non possono sbagliare. Ci fidiamo del loro attacco: MG 1-3 Ospite.

Sassuolo-Genoa GG

Rendimento simile per Sassuolo e Genoa. Sono 16 i punti per entrambe, 5 quelli raccolti nelle ultime 5 partite. Entrambe fuori dalla lotta per la salvezza, ma di appena 4 punti: una vittoria permetterebbe di tirare un po’ il fiato e passare un Natale sereno. Ci proveranno entrambe: spazio al segno GG supportato da attacchi che danno maggiori sicurezze rispetto alle difese.

Monza-Fiorentina MG 1-3 Ospite

Sotto le big la Fiorentina ha il miglior rendimento in trasferta nonostante abbia raccolto appena 1 punto nelle ultime 3 gare giocate contro Lazio, Milan e Roma. La gara in trasferta a Monza non è per nulla semplice, i brianzoli sono un osso duro all’U-Power Stadium. Ma la Fiorentina, per provare a fare risultato, non potrà prescindere dal suo calcio offensivo. Dunque: MG 1-3 Ospite.

Salernitana-Milan 2

La vittoria per 3-0 contro il Monza ha dato un segnale: quando il Milan può contare sui suoi titolari è un’altra squadra. In una settimana all’apparenza tranquilla alla voce ‘infermeria’, i rossoneri cercano 3 punti in casa di una Salernitana in difficoltà, ultima in classifica e che viene da 3 ko consecutivi. Il 2 ci sembra la scelta più coerente.

Frosinone-Juventus MG 1-3 Ospite

Le gare contro Monza e Genoa hanno insegnato che la Juventus, se il ‘corto muso’ si inceppa, rischia di andare in difficoltà. La partita contro il Frosinone, stanco dalla Coppa Italia ma galvanizzato dallo 0-4 inflitto al Napoli, non è da sottovalutare, nonostante la differenza di valori fra le due squadre. Cercate una sicurezza? La Juventus un modo di fare gol lo trova sempre: MG 1-3 Ospite.

Bologna-Atalanta MG 1-3 Casa

Una delle partite più interessanti della giornata. Il Bologna è in gran forma, ha eliminato l’Inter dalla Coppa Italia ed è quarto in campionato proprio a +2 sull’Atalanta che cerca punti utili a una posizione in zona europea. Non sarà facile, in casa i felsinei hanno subito appena 4 gol in 8 partite, gli stessi di Milan e Juventus, uno in meno dell’Inter. Possibile gara da gol, ma preferiamo un più sicuro MG 1-3 Casa.

Torino-Udinese 1X + Under 4.5

Il Torino è una squadre in salute con 8 punti raccolti nelle ultime 5 gare. Tre i successi casalinghi consecutivi dei ragazzi di Juric che con 8 gol fatti e 5 subiti rendono l'”Olimpico Grande Torino” un campo difficile nel quale giocare. L’Udinese galleggia appena 1 punto sopra la zona retrocessione, ha raccolto 3 punti nelle ultime 5 e in trasferta registra 1 vittoria in 8 partite con 5 gol fatti e 13 subiti. Il rendimento di entrambe ci fa optare per una combo: 1X + Under 4.5.

Inter-Lecce 1

Sarà, in ogni caso, un Natale da prima in classifica per l’Inter. Ma i nerazzurri non ci vogliono neanche pensare a un risultato diverso dalla vittoria. Anche con il dubbio Lautaro in attacco. Anche contro un Lecce che viene da 7 punti raccolti nelle ultime 5 giornate nelle quali non ha mai perso. Anche (e soprattutto) dopo il ko in Coppa Italia. Scegliamo l’1 fisso.

Verona-Cagliari GG

Autentico scontro diretto per la salvezza. Il Verona, distratto dalle notizie extra-campo degli ultimi giorni, deve dare una scossa alla sua stagione. Il Cagliari ci ha abituato a pazze rimonte, gol in extremis e partite piuttosto accese sul piano dei gol (16 fatti, 29 subiti). Simili i numeri del Verona che segna appena 13 gol (terzo peggior attacco della Serie A) e ne subisce 23. Gara da giocare a viso aperto per entrambe, i 3 punti sono troppo importanti: scegliamo il segno GG.

Roma-Napoli MG 1-3 Ospite

La gara che sabato sera chiuderà la giornata di Serie A. Big match tra due squadre che attualmente risultano fuori dalla Champions League e nel traffico di una zona europea piuttosto intasata. Perdere altri punti per strada non è l’ideale. La Roma recupera Lukaku ma è ancora orfana di Dybala, le difficoltà contro il Bologna sono apparse sotto gli occhi di tutti. Il Napoli ha bisogno di riscattare il netto 0-4 di Coppa Italia con una prestazione convincente. Per questo scegliamo MG 1-3 Ospite.

Pronostici 17ª Giornata: la schedina

