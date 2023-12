Rennes-Villarreal, paura per Gabbia: perde i sensi ed esce in barella | FOTO

CalcioWeb

Momenti di paura durante la partita di Europa League tra Rennes e Villarreal, valida per l’ultima giornata della fase a gironi. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato 2-3. Il difensore Matteo Gabbia, in prestito dal Milan, è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo un colpo alla testa.

Il 24enne ha perso i sensi dopo aver incassato una ginocchiata in testa dal compagno di squadra Raul Albiol in un’azione di gioco. Il calciatore è stato rianimato e trasportato in barella fuori dal campo. Le condizioni del difensore non sono preoccupanti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.