Atalanta, euro-sorpasso: Lookman stende il Lecce, la ‘Dea’ si rilancia | CLASSIFICA

Una vittoria per chiudere il 2023 al meglio e iniziare il nuovo anno con il più classico dei buoni propositi: vincere e rientrare in zona Europa, magari anche in zona Champions. Tre punti importanti per l’Atalanta che saluta il proprio pubblico battendo 1-0 il Lecce.

La firma è quella di Ademola Lookman, spesso decisivo quando c’è da sbrogliare gare complesse come il lunch match di quest’oggi. In un colpo solo l’Atalanta scavalca Lazio, Napoli e Roma (che dovrà giocare stasera a Torino contro la Juventus) e si porta al 6° posto, con 29 punti, in zona Conference League.

Classifica Serie A

Inter 45 Juventus 40 Milan 33 Fiorentina 33 Bologna 31 Atalanta 29 Roma 28 Napoli 28 Lazio 27 Torino 24 Monza 22 Genoa 20 Lecce 20 Frosinone 19 Sassuolo 16 Verona 14 Udinese 14 Cagliari 13 Empoli 12 Salernitana 9