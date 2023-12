Inter, stop tra i ‘fumi’ di Genova: che fatica senza Lautaro, è 1-1 | CLASSIFICA

CalcioWeb

L’Inter saluta il 2023 con un pareggio. Un anno fantastico per i nerazzurri che, dopo aver chiuso la passata stagione con la finale di Champions League raggiunta, hanno iniziato il nuovo anno alla grande dominando la Serie A. Al 18° turno di campionato i punti sono 45, 5 in più della Juventus, prima delle inseguitrici, che domani avrà però l’opportunità di accorciare il gap.

E se dovesse riuscirci sarà merito di un ex. Radu Dragusin, ex primavera bianconero, ha fermato l’Inter sull’1-1 nella serata del “Luigi Ferraris”. Dopo l’interruzione iniziale a causa del lancio di fumogeni, l’Inter ha trovato il gol del vantaggio con Arnautovic, il più lesto a ribadire in rete un pallone deviato da Martinez sul palo dopo una conclusione di Barella.

Gara ostica per l’Inter che senza Lautaro Martinez davanti non riesce a essere letale come sempre. In pieno recupero arriva Dragusin: stacco di testa del centrale romeno che trova Sommer impreciso e firma l’1-1. Nella ripresa i nerazzurri faticano a superare la retroguardia del Genoa e neanche i cambi dalla panchina danno la scossa. Si chiude sull’1-1. Domani sera palla alla Juventus: nel big match contro la Roma la chance di accorciare.

Lazio-Frosinone

In contemporanea alla gara dei nerazzurri si è giocata anche Lazio-Frosinone. Una gara non semplice per i biancocelesti che, tuttavia, hanno raccolto 3 punti importanti per la rincorsa all’Europa. Frosinone in vantaggio al 58′ con Soulè su calcio di rigore. Nei 20 minuti finali di scatena la Lazio: Castellanos pareggia i conti al 70′, due minuti dopo Isaksen segna la rete del vantaggio, Patric chiude i conti all’84’ con la rete del 3-1 finale.

Classifica

Inter 45 Juventus 40 Milan 33 Fiorentina 33 Bologna 31 Roma 28 Napoli 28 Lazio 27 Atalanta 26 Torino 24 Monza 22 Lecce 20 Genoa 20 Frosinone 19 Sassuolo 16 Verona 14 Udinese 14 Cagliari 13 Empoli 12 Salernitana 9