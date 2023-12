Tegola Sassuolo, Berardi out contro il Genoa: la situazione

CalcioWeb

Si avvicina il fischio d’inizio di Sassuolo-Genoa, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre in piena lotta per evitare la retrocessione e protagoniste di un rendimento molto altalenante in stagione. In particolar modo la prima parte non è stata entusiasmante.

Tegola per l’allenatore Dionisi prima del match: il tecnico del Sassuolo non potrà contare sulle prestazioni di Domenico Berardi, out a causa della febbre. Al suo posto Castillejo dal primo minuto. A completare il reparto avanzato Lauriente e Pinamonti.