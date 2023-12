Yildiz nella storia della Juventus: battuto un record che resisteva da 25 anni

CalcioWeb

Prima da titolare in Serie A, con la maglia della Juventus, al posto di Dusan Vlahovic seduto regolarmente in panchina per scelta tecnica. Probabilmente Kenan Yildiz un momento del genere non l’aveva neanche mai sognato. Eppure, contro il Frosinone, nell’11 di partenza figurava il suo nome. ‘Scelta tecnica’ premiata quella di Massimiliano Allegri: dopo 12 minuti il talentino turco segna ed esulta imitando Del Piero. Il gol è storico.

Yldiz, gol da record: è già nella storia della Juventus

Il gol segnato da Kenan Yldiz entra di diritto nella storia della Juventus. L’attaccante turco diventa il più giovane bomber straniero ad aver siglato un gol con la maglia della Juventus. Crolla un record che resisteva da ben 25 anni: il primato precedente, infatti, apparteneva a Marcelo Zalayeta, in gol all’età di 19 anni e 99 giorni nel giorno del debutto in Serie A, datato 14 marzo 1998, in un Juventus-Napoli 2-2.

Classifica bomber stranieri più giovani della storia della Juventus

Kenan Yildiz, 18 anni e 233 giorni Marcelo Zalayeta, 19 anni e 99 giorni Samuel Iling-Junior 19 anni e 215 giorni Paul Pogba, 19 anni e 219 giorni Matias Soulè, 19 anni e 331 giorni Matthijs De Ligt, 20 anni e 82 giorni Dejan Kulusevski, 20 anni e 148 giorni Igor Tudor, 20 anni e 150 giorni Michael Laudrup, 21 anni e 99 giorni Rodrigo Bentancur, 21 anni e 103 giorni