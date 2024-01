“Fischia porca tro**”, l’audio del Var di Inter-Verona: la verità su Bastoni-Duda | VIDEO

CalcioWeb

Diffuso, nel corso dell’ultima conferenza stampa dell’AIA a Coverciano, l’audio del Var di Inter-Verona inerente al contatto Bastoni-Duda. Com’è noto, Bastoni colpisce Duda che finisce a terra, l’Inter continua l’azione e segna il gol del 2-1 con Frattesi. Al Var, pur rivedendo l’immagine, decidono per la regolarità del gol.

L’audio del Var di Inter-Verona

“C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia… ma fischia santo cielo. Ma porca tro**, oh!“. Nasca al Var si dispera, ma ancora non è in contatto con l’arbitro Fabbri. Vede Duda a terra, invoca un fischio che non arriva. Poi inizia la comunicazione con il direttore di gara.

“Ho detto che lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!“, afferma Fabbri che non sembra aver visto il contatto, ma ha visto Duda a terra che lo guardava chiedendo fallo.

Poi ancora Nasca al Var: “fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (eventuali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qua è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare. Vai“.

Il chiarimento di Rocchi

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, intervenuto a “Sky Sport” ha fatto chiarezza sulla vicenda: “Fabbri non percepisce la realtà del fallo, forse lo intravede, non lo vede nemmeno bene. Doveva fermare il gioco dopo la traversa, perchè il pallone va verso centrocampo e hai un difensore a terra, in quel momento fermi il gioco e blocchi l’azione. Se questo in campo non viene fatto, il Var doveva intervenire: purtroppo, Nasca dà poca importanza all’entità del fallo. Si concentra più sul fatto che c’è un difensore a terra. È disturbato nel suo processo decisionale e questo lo porta a commettere un errore. L’atteggiamento dei giocatori può condizionare? (la ‘furbizia’ di Duda, ndr) Possono influenzare l’arbitro in campo, non devono influenzare il Var“.