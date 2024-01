CalcioWeb

Ultimi giorni di calciomercato e la sessione invernale è ancora in grado di fornire colpi importanti in Italia e all’estero. Sfuma il ritorno di Douglas Costa alla Juventus e le ultime voci sul brasiliano non hanno trovato conferma.

Il calciatore classe 1990 è ufficialmente un nuovo giocatore della Fluminense. L’esterno ex bianconero ha deciso di tornare in patria dopo l’esperienza altalenante in MLS con la maglia dei LA Galaxy. Il brasiliano ha firmato il contratto valido fino a luglio 2025 con il club di Rio de Janeiro.

“Vengo con una grande voglia di mostrare al mondo quello che so fare. I tifosi del Tricolor possono aspettarsi molta dedizione e prestazioni, poiché farò del mio meglio affinché possiamo emergere campioni di tutto ciò in cui competiamo”, sono le prime parole di Douglas Costa.