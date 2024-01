Calciomercato, la Juventus sta tirando troppo la corda…

CalcioWeb

La Juventus è una seria candidata alla vittoria dello scudetto e il distacco dalla vetta della classifica occupata dall’Inter è di appena due punti. L’ultima giornata di Serie A ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di accorciare le distanze dal primo posto dopo il successo dei bianconeri contro la Roma e il passo falso della compagine di Simone Inzaghi contro il Genoa. L’occasione in casa Juventus è ghiotta, ma una decisione della dirigenza potrebbe rovinare i piani del tecnico e dei calciatori.

Juventus, zero colpi sul mercato?

Nella frenetica corsa per la conquista del titolo di Serie A, la Juventus potrebbe prendere una decisione molto rischiosa, quella di non fare alcun acquisto significativo durante la sessione invernale di calciomercato. L’immobilismo, dopo quello della scorsa estate con l’arrivo del solo Weah, potrebbe rivelarsi un grosso errore, considerando le opportunità di vittoria del campionato, la posizione di classifica e il calendario favorevole delle prossime giornate. La squadra di Allegri affronterà in serie Salernitana, Sassuolo, Lecce e Empoli prima dello scontro diretto del 4 febbraio.

La Juventus è stata colpita da una serie di problematiche a centrocampo che richiederebbero un intervento immediato sul mercato. La squalifica di Fagioli ha privato la squadra di una valida opzione in mezzo al campo, mentre il caso di doping che coinvolge Pogba ha gettato un’ombra sull’intera situazione e il ritorno in campo del francese rischia di allontanarsi.

Le ultime vicende fuori dal campo, la penalizzazione in classifica e l’esclusione dalle competizioni europee hanno sicuramente condizionato le scelte future del club e le restrizioni finanziarie imposte dal contesto attuale hanno limitato la capacità del club di fare acquisti costosi. L’arrivo di un dirigente come Giuntoli, però, ha aperto ad una nuova fase per le capacità di individuare calciatori giovani e di talento anche da rivendere per future plusvalenze. La strategia, al 3 gennaio 2024, non ha portato frutti.

La decisione sul Decreto Crescita, che potrebbe influire sulla situazione finanziaria dei club, non dovrebbe essere una scusa per la mancanza di investimenti dal mercato internazionale. L’arrivo di un calciatore a centrocampo è indispensabile, anche numericamente, e il mercato tra Premier League, Liga o Ligue 1 regala tantissime opportunità. I bianconeri potrebbero posticipare il colpo in estate, a condizioni favorevoli e con maggiore possibilità di scelta. Con tanti rimpianti e il rischio di tirare troppo la corda…