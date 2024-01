CalcioWeb

Le strade di Felipe Anderson e della Lazio sono destinate a separarsi a fine stagione. L’esterno brasiliano, in scadenza di contratto, non sembra intenzionato a rinnovare e esplorerà diverse opzioni possibili in estate. Quella più gettonata è rappresentata dall’interesse della Juventus nei suoi confronti, squadra che gli farebbe fare il definitivo salto di qualità della carriera. Il classico treno che passa una volta sola. Sullo sfondo anche un possibile interesse dall’Arabia Saudita, in questo caso puramente economico.

Calciomercato Lazio: piace Rafa Silva

Nonostante nell’attuale stagione non stia brillando come ci si aspettasse, Felipe Anderson è stato sempre un calciatore fondamentale per la Lazio, capace di segnare gol pesanti e sfornare assist decisivi, abile nel giocare da esterno e anche da falso 9 in caso di necessità. La sua partenza lascia un vuoto importante nello scacchiere di Maurizio Sarri. Un vuoto che deve essere riempito.

Con chi? La Lazio sembra aver messo gli occhi su Rafa Silva, esterno portoghese del Benfica e della Nazionale lusitana. Esperienza nelle coppe europee, qualità, 11 gol e 11 assist in stagione, Rafa Silva sembra essere il profilo ideale per sostituire Felipe Anderson anche in zona gol.

Calciomercato Lazio, cifre e dettagli di Rafa Silva

Situazioni simili. Anche Rafa Silva sembra non voler rinnovare il contratto con il Benfica. Dettaglio da non sottovalutare in sede di trattativa: la Lazio potrebbe far leva proprio su questo aspetto e versare una cifra vicina ai 4 milioni di euro al Benfica per prelevare il calciatore già a gennaio. Se la trattativa non dovesse andare in porto, se ne riparlerà a giugno a costo zero.