Il calciomercato della Roma è destinato a chiudersi con un colpo importante per il centrocampo. In casa giallorossa è tornato l’entusiasmo dopo l’arrivo di Daniele De Rossi al posto di José Mourinho e le ultime due vittorie consecutive.

L’ex centrocampista giallorosso si è presentato con i successi contro Verona e Salernitana e la distanza dalla zona Champions League dell’Atalanta è di appena un punto. La dirigenza è pronta a definire tre operazioni tra entrata e uscita.

Calciomercato Roma, in arrivo Baldanzi

La Roma ha definito due operazioni in uscita: Belotti alla Fiorentina e Kumbulla al Sassuolo. In entrata è ai dettagli l’arrivo di Tommaso Baldanzi dell’Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport le parti hanno raggiunto l’accordo verbale da 13 milioni di euro più 2 di bonus. L’ufficialità è in arrivo a stretto giro di posta.

Baldanzi è un calciatore classe 2003 con ampi margini di miglioramento. Si tratta di un centrocampista che può agire sia da trequartista e da ala (a destra o a sinistra). E’ dotato di ottima tecnica e vanta buona rapidità, è abile in fase di controllo palla ed assist per i compagni.