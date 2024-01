CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della 20ª giornata giornata del campionato di Serie A e la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di alta e bassa classifica. Nelle prime partite subito due sfide interessanti: Genoa-Torino e Napoli-Salernitana. La squadra di Walter Mazzarri è la delusione più grande della prima parte di stagione e dovrà cambiare passo già dalla prossima sfida del ‘Maradona’. Alle 18:00 lo scontro salvezza Verona-Empoli, in serata la trasferta insidiosa dell’Inter contro il Monza.

La Lazio è sulle ali dell’entusiasmo e nel lunch match affronta il Lecce. Le sorprese Bologna e Fiorentina in campo rispettivamente a Cagliari e in casa contro l’Udinese. In serata il big match Milan-Roma, due squadre in corsa per la qualificazione in Champions League. Lunedì Atalanta-Frosinone, martedì Juventus-Sassuolo. Ecco tutti i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

Consigli Fantacalcio, 20ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

PORTIERI

CHI SCHIERARE: fiducia in Gollini contro la Salernitana dopo le ultime prestazioni altalenanti della squadra. Il laziale Provedel è stato protagonista di un rendimento eccezionale e anche contro il Lecce potrebbe confermarsi. In campo anche Carnesecchi e Szczesny.

CHI EVITARE: il big match tra Milan e Roma si preannuncia a viso aperto e con tanti gol: Rui Patricio e Maignan rischiano malus. Qualche dubbio anche sullo svizzero Sommer, chiamato da una partita difficile sul campo del Monza.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE: la sorpresa potrebbe essere De Winter del Genoa dopo la partenza di Dragusin. Il laziale Romagnoli è sempre pericoloso sulle palle inattive e potrebbe sfruttare la sua altezza contro il Lecce. Occhio anche a Rugani, Djimsiti e il solito Milenkovic.

CHI EVITARE: Mancini è reduce dalla partita di grande tensione nel derby di Coppa Italia contro la Lazio e la sfida di San Siro non si preannuncia facile. A rischio anche Pavard contro il Monza e proprio la retroguardia della squadra di Palladino (Pablo Marì e Caldirola).

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE: l’interista Dimarco è un pericolo costante per le difese avversarie e il Monza è una squadra che gioca a viso aperto. Vecino della Lazio potrebbe confermarsi contro il Lecce, fiducia anche in Bonaventura dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo. Spazio, come sempre, anche a Koopmeiners e Malinovskyi.

CHI EVITARE: Reijnders, Cristante e Paredes a rischio malus nel big match Milan-Roma. Pericoli anche per Pessina e Colpani contro l’Inter e Barrenechea del Frosinone sul campo dell’Atalanta.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE: Gudmundsson e Zapata potrebbero decidere la sfida Genoa-Torino. Puntiamo sul riscatto di Kvara e Raspadori contro la Salernitana. Poi Ngonge contro l’Empoli, Immobile contro il Lecce e Scamacca contro il Frosinone.

CHI EVITARE: Caputo e Belotti sono sul piede di partenza, in particolar modo il calciatore della Roma non sembra in grado di impensierire la difesa del Milan. Partite proibitive anche per Pinamonti contro la Juventus e Krstovic contro la Lazio.