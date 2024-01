Genoa, la decisione della Procura federale sul caso Irpef

CalcioWeb

Arrivano buone notizie in casa Genoa: il club non è stato penalizzato in merito al caso Irpef. La Procura federale ha infatti riconosciuto la buona fede del club rossoblù che aveva pagato regolarmente quanto dovuto nei tempi previsti. Il problema è nato per un problema telematico nell’invio della documentazione.

Il procedimento sarà dunque archiviato. E’ quanto riporta l’Ansa. “Negli ultimi giorni la società ha prodotto tutta la documentazione richiesta dagli organi federali. Si sono celebrate formali audizioni e io personalmente ho avuto modo di confrontarmi, in vari momenti, con la massima autorità della Procura Federale”, aveva spiegato il presidente Zangrillo. Il Genoa rischiava una multa o punti di penalizzazione.