Genoa-Lecce: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Lunch match con importanti punti salvezza in palio quello che apre la domenica della 22ª Giornata di Serie A. Genoa e Lecce si sfidano alle 12:30 separate da 4 punti in classifica. Il Grifone, 11° a quota 25, veleggia verso una salvezza tranquilla a centro classifica. I salentini sono al 14° posto con 21 punti, in crisi di risultati dopo un buon inizio di stagione, a +4 sulla zona retrocessione. Vediamo le informazioni sul match.

Le probabili formazioni di Genoa-Lecce

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Thorsby, Strootman, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.

Squalificati: Badelj, Frendrup | Indisponibili: Galdames, Haps, Martin, Messias, Sabelli

All. Gilardino

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Sansone.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Banda, Dermaku, Rafia

All. D’Aversa

Il pronostico di Genoa-Lecce

Scontro fondamentale per la zona retrocessione. La squadra di Gilardino è reduce da una serie di risultati consecutivi ed è favorita alla vittoria. Il Lecce è sempre più a rischio e dovrà giocare a viso aperto. Probabile una partita ricca di gol. Pronostico: GG.

L’orario di Genoa-Lecce

La partita fra Genoa e Lecce, valevole per la 22ª Giornata di Serie A, si disputerà domenica 28 gennaio, alle ore 12:30, presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

La diretta tv di Genoa-Lecce

Genoa-Lecce sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).