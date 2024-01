Paura per Gigi Riva: l’ex Cagliari colpito da malore in casa

CalcioWeb

Momenti di paura nel mondo del calcio per le condizioni di Gigi Riva, ex calciatore protagonista con le maglie di Cagliari e Nazionale italiana. L’ex attaccante è ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Secondo quanto si apprende, Gigi Riva potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico, ma le notizie sono ancora molto frammentarie. Le sue condizioni non sono gravi, saranno necessarie ulteriori verifiche per capire se ci sarà bisogno di un intervento al cuore.

Recentemente, il consiglio comunale di Cagliari ha deciso di intitolargli il nuovo stadio che sarà costruito nel capoluogo. Gigi Riva è un vero e proprio idolo per la città e tutti i tifosi sono in ansia per le condizioni di salute dell’ex calciatore.