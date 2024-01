CalcioWeb

La Salernitana si prepara a scendere in campo per la partita della 22ª giornata del campionato di Serie A contro la Roma con il chiaro obiettivo di rientrare in corsa per la salvezza. La stagione è ancora lunga e la dirigenza è pronta a regalare al tecnico Filippo Inzaghi un calciatore di grande esperienza.

E’ ai dettagli l’arrivo di Jerome Boateng, calciatore ex Bayern Monaco di grande qualità ed esperienza. Il tedesco è attualmente svincolato dopo l’avventura al Lione ed è arrivato in Italia per definire l’accordo con il club granata.

Secondo quanto riporta da Sky Sport il direttore Walter Sabatini ha raggiunto l’accordo con il calciatore e ora manca solo l’ok del presidente Iervolino per definire l’affare. L’ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro di posta.