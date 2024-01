Juventus, innesto di calciomercato: chi è Pedro Felipe, ‘un armadio’ in bianconero

CalcioWeb

La Juventus ha definito un altro arrivo in difesa sul calciomercato invernale: dopo Tiago Djalo è fatta anche per l’arrivo di Pedro Felipe, calciatore brasiliano classe 2004. La dirigenza bianconera continua a lavorare anche per il futuro e l’attività del direttore Giuntoli potrebbe portare a breve i primi frutti. Secondo quanto riporta Sky Sport la trattativa con il Palmeiras è stata definita in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore potrebbe essere schierato nella squadra Next Gen.

Pedro Felipe è un calciatore brasiliano classe 2004. Si tratta di un difensore centrale di piede destro con capacità di giocare da centro-destra o centro-sinistra. E’ forte fisicamente e si è dimostrato un calciatore pericoloso anche nel gioco aereo. “E’ un armadio”, si legge sui social. Cresciuto nel Palmeiras, nel corso della giovane carriera ha indossato anche la maglia del Vitória. Adesso la grandissima occasione in una squadra prestigiosa come la Juventus.