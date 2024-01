Juventus, cifre e dettagli dell’arrivo di Tiago Djalò: così è stata beffata l’Inter

CalcioWeb

Mentre il duello in campionato si combatte senza esclusione di colpi e in sostanziale equilibrio fra continui botta e risposta, il primo scontro di mercato ha un chiaro vincitore. Il primo punto va alla Juventus, Inter beffata. I bianconeri formalizzeranno, nelle prossime ore, l’acquisto di Tiago Djalò, difensore portoghese di proprietà del Lille seguito anche dai nerazzurri.

Una volta ripresosi dal lungo infortunio che lo tiene fuori da un po’ di tempo, si integrerà nelle gerarchie bianconere per poi prendere il posto, probabilmente, di Alex Sandro destinato a partire al termine della stagione.

Tiago Djalò alla Juventus: cifre e dettagli

La Juventus ha deciso di anticipare i piani dell‘Inter inserendosi nella trattativa per il calciatore: i nerazzurri avevano una base di accordo a parametro zero per l’estate, i bianconeri hanno anticipato l’arrivo a gennaio pagando anche un indennizzo al Lille. La ‘Vecchia Signora’ sborserà 3.5 milioni di parte cash e altrettanti di bonus raggiungibili in base alle prestazioni del calciatore. Cifre ripagate dalle cessioni di Ranocchia al Palermo e della percentuale sulla rivendita di Dragusin passato dal Genoa al Tottenham nei giorni scorsi. Un rilancio che l’Inter, per una questione di principio vista la volontà di prendere il calciatore a zero in estate, ha deciso di non pareggiare.