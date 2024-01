CalcioWeb

Non è ancora fatta per il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all’Atletico Madrid. Gli ultimi giorni di calciomercato in casa bianconera sono destinati a regalare grandi sorprese in entrata e uscita. Il dirigente Giuntoli è alla ricerca di un centrocampista da regalare al tecnico Massimiliano Allegri e sono in corso valutazioni. I nomi caldi sono quelli di Pereyra e Bonaventura.

Secondo quanto riporta Sky Sport è in stand-by la trattativa per il passaggio dell’attaccante Kean in Spagna. L’operazione si è bloccata e sono in corso valutazioni dopo le visite mediche di ieri. L’attaccante è reduce da un infortunio alla tibia ed i tempi di recupero preoccupano i Colchoneros per la seconda parte di stagione. L’affare è sempre più in dubbio.

Ultim’ora –> La trattativa Kean-Atletico Madrid è sfumata: l’attaccante torna a Torino.