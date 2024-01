La Lazio non si ferma più: 1-0 al Lecce, agganciata la zona Champions | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Lazio non si ferma più. I biancocelesti infilano la quarta vittoria consecutiva in campionato e, forti di un bottino complessivo di 12 punti conquistati, continuano a scalare la classifica agganciando la zona Europa. Dopo i successi su Empoli, Frosinone e Udinese, la Lazio supera anche il Lecce nel lunch match della 20ª Giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Basta un gol di Felipe Anderson (terminale offensivo preferito a Immobile) nella ripresa a decidere la gara. Vittoria di misura tutt’altro che scontata dopo le fatiche del derby di Coppa Italia vinto contro la Roma.

Grazie alla vittoria maturata quest’oggi contro il Lecce, i ragazzi di Maurizio Sarri arrivano a quota 33 punti in classifica, gli stessi della Fiorentina che occupa il quarto posto, ultimo piazzamento valido per la zona Champions League. L’Atalanta, in caso di vittoria, può raggiungere i biancocelesti, il Bologna può farlo in caso di pareggio, in caso di vittoria andrebbe a +2.

Classifica Serie A

Inter 51 Juventus 46 Milan 39 Fiorentina 33 Lazio 33 Bologna 32 Napoli 31 Atalanta 30 Roma 29 Torino 28 Monza 25 Genoa 22 Lecce 21 Sassuolo 19 Frosinone 19 Udinese 17 Verona 17 Cagliari 15 Empoli 13 Salernitana 12