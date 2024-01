CalcioWeb

La sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli si è conclusa sul risultato di 0-0. La gara valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A non è stata scoppiettante e l’unica nota di merito è stata la prodezza di Castellanos, annullata per una posizione di fuorigioco.

Al fischio finale, ai microfoni dei giornalisti, si è presentato Giovanni Martusciello. Il motivo? Secondo quanto riportato da DAZN l’allenatore Maurizio Sarri è stato colpito da un lutto e ha abbandonato lo stadio al fischio finale.