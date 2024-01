Lotito sull’esonero di Mourinho: “non commento cose che non mi riguardano”

CalcioWeb

José Mourinho non è più l’allenatore della Roma e continuano ad arrivare le reazioni dal mondo del calcio. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha risposto così dopo le ultime ore caldissime nella Capitale, sponda giallorossa.

“Non mi interesso dei problemi degli altri. Non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto”, sono le dichiarazioni del numero uno biancoceleste all’Adnkronos.

Il commento di Tommasi sull’esonero di Mourinho

Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma, ha commentato così l’arrivo di Daniele De Rossi: “voglio dare un grande in bocca al lupo a Daniele, sabato sarò all’Olimpico per Roma-Verona, suo esordio sulla panchina giallorossa. E’ l’uomo giusto per far uscire la Roma dalla crisi? Questo non lo so, non sono un dirigente della Roma, auguro solo tutto il meglio a Daniele”.