Brutte notizie per Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus: il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso per annullare l’inibizione di 10 mesi e la multa di 40mila euro per il caso legato alla manovra stipendi del club bianconero.

Il ricorso è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. L’ex presidente della Juventus era stato condannato a 16 mesi di inibizione, poi ridotti a 10 mesi dalla Corta Federale d’Appello. Gli altri dirigenti avevano patteggiato.