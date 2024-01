E’ morto il padre di Pazzini: il messaggio commovente dell’ex calciatore

CalcioWeb

E’ morto all’età di 87 anni Romano Pazzini, padre dell’ex attaccante di Milan, Inter e Sampdoria. Era un attaccante di razza, protagonista con le maglie di Pistoiese, Monsummano, Pontedera, Ponte Buggianese e Montelupo. Con le 27 marcature nella stagione 1958/1959 riuscì a portare la Pistoiese nel campionato di Serie C.

L’ultimo saluto è andato in scena presso la chiesa di Sant’Antonio. Proprio Giampaolo Pazzini ha pubblicato un messaggio commovente sui profili social. “Ciao Babbo sei stato e sarai per sempre il mio Super Eroe !!! Ciao Rommi, sempre col sorriso come te m’ hai insegnato!! Ciao Grande Babbo… Mi mancherai…”.