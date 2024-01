Napoli-Osimhen, la Procura chiude le indagini: cosa rischia De Laurentiis

CalcioWeb

Nuovi dettagli sull’operazione Napoli-Osimhen con riferimento alla questione delle plusvalenze fittizie. La Procura di Roma ha chiuso l’indagine nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio.

Il procedimento è legato alle plusvalenze fittizie sulla trattativa con il Lille per Victor Osimhen nel 2020. L’attaccante era stato acquistato per poco più di 71 milioni di euro, ma valutando quattro calciatori per 21 milioni di euro, ovvero Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri, più il portiere Karnezis.

De Laurentiis dovrà farsi interrogare entro 20 giorni, produrre una memoria difensiva, poi la Procura deciderà se archiviare o andare a processo.