Napoli, Osimhen spaventa i tifosi: “ho già preso la decisione sul futuro”

Vitctor Osimhen è in corsa per la vittoria della Coppa d’Africa e si candida ad un ruolo da grande protagonista. La prima parte di stagione del nigeriano non è stata all’altezza e il rendimento della scorsa stagione è un lontano ricordo.

La squadra si prepara per gli ottavi di finale della competizione e proprio l’attaccante del Napoli ha affrontato il delicato argomento del futuro: “ho già deciso quale sarà il prossimo step, ma prima voglio finire la stagione a Napoli”.

“Ho già chiare le cose, ho già il mio piano, so cosa voglio fare. Penso che il 60% delle persone parlino dei rumors che mi accostano alla Premier League. Il campionato inglese è uno dei più grandi del mondo. Ora voglio finire la stagione con il Napoli e poi dare seguito alla decisione presa”, conclude il 25enne nigeriano alla Cbs.