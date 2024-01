Pelè, chiesta la riesumazione del cadavere: una donna afferma di essere sua figlia

E’ trascorso poco più di un anno dalla morte di Pelè e adesso un’importante novità potrebbe portare alla riesumazione del cadavere dell’ex calciatore.

Una donna, Maria do Socorro Azevedo, di 60 anni, afferma di essere la figlia di O’ Rei.

“Non lo faccio per denaro, a me non fa nessuna differenza essere figlia di Pelé o di qualcun altro che non ha soldi“, ha affermato alla tv Record. Il primo test del Dna è risultato negativo e la donna ha chiesto la riesumazione del cadavere ad un tribunale di San Paolo.