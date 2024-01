Roma e Atalanta si dividono la posta nello scontro per l’Europa: è 1-1 | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ finita 1-1 l’ultima partita della 19ª giornata del campionato di Serie A tra due squadre in corsa per la qualificazione in Europa: Roma e Atalanta. La gara è stata nel complesso equilibrata e la squadra di Mourinho è stata protagonista di una bella reazione dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti.

La Roma in campo con la solita coppia formata da Lukaku e Dybala, la squadra di Gasperini risponde con l’attacco leggero Koopmeiners, De Ketelaere e Miranchuk. Il primo squillo è per la Roma, il portiere Carnesecchi è attento. All’8′ la gara si sblocca: traversone di Mirachuk e Koopmeiners di testa sigla il vantaggio. La reazione della Roma è affidata a Lukaku, poi Ederson rischia l’autogol. Rui Patricio è miracoloso sul tiro potente di De Ketelaere.

La Roma non si risparmia, al 38′ l’arbitro fischia un calcio di rigore a favore della Roma per un fallo di Ruggeri su Karsdorp: il solito Dybala non sbaglia. Nella ripresa Gasperini si gioca la carta Scamacca. Il portiere Carnesecchi è ancora attento, poi pericoli da una parte e dall’altra. Nel finale l’occasione più pericolosa è per Lukaku. Finisce 1-1.

La classifica

Inter 48 Juventus 46 Milan 39 Fiorentina 33 Bologna 32 Atalanta 30 Lazio 30 Roma 29 Napoli 28 Torino 27 Monza 25 Genoa 21 Lecce 21 Sassuolo 19 Frosinone 19 Udinese 17 Cagliari 15 Verona 14 Empoli 13 Salernitana 12