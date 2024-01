Zero gioco, un tiro pericoloso in porta e reazione tardiva: Mourinho è spalle al muro

CalcioWeb

La sconfitta nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio potrebbe portare pesanti conseguenze in casa Roma. La sfida dell’Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-0 con un calcio di rigore trasformato da Zaccagni nel secondo tempo e la stagione dei giallorossi è sempre più negativa. Nel mirino è finito anche José Mourinho, esaltato dai tifosi giallorossi ma criticato da una parte della stampa e degli addetti ai lavori.

Lo Special One sta affrontando un periodo difficile dopo la recente sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Lazio, forse il momento più delicato dall’arrivo nella Capitale. La stagione 2023-2024 si sta rivelando deludente per i giallorossi: la squadra attualmente occupa l’ottava posizione in campionato, posizionandosi al di fuori della zona qualificazione per le competizioni europee. In Europa League deve affrontare gli spareggi per proseguire il suo cammino, mentre l’avventura in Coppa Italia è già terminata.

Roma, le colpe di Mourinho

José Mourinho si trova in una situazione critica. La squadra mostra un gioco poco convincente, con prestazioni che lasciano a desiderare e una conferma è arrivata proprio nel derby di Coppa Italia. La Roma ha effettuato un solo tiro in porta pericoloso (Belotti nel finale), mostrando una reazione tardiva e anche l’occasione in rovesciata di Lukaku è stata frutto di una reazione d’orgoglio. Già la partita contro la Juventus aveva fatto scattare un campanello d’allarme con la squadra incapace di reagire allo svantaggio.

Le critiche si stanno intensificando nei confronti di Mourinho con particolare riferimento al gioco deludente della squadra e alla difficoltà in fase di costruzione del gioco. La squadra è piatta e il pallone scotta tra i piedi dei calciatori. L’organico della Roma non è sicuramente il più forte del campionato, ma nemmeno da ottavo posto e Lukaku-Dybala è una coppia che in pochi possono permettersi. Mourinho continua a rimarcare l’inadeguatezza della rosa e di sicuro l’autostima dei calciatori non è ai massimi livelli.

Le prossime partite saranno cruciali per determinare il futuro dello Special One, sempre più spalle al muro. La Roma delude e Mourinho (forse) non è più così Special.