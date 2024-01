Salernitana, Walter Sabatini sottoposto ad intervento chirurgico: il post sui social

CalcioWeb

Ottima prestazione della Salernitana nella sfida della 19ª giornata del campionato di Serie A contro la Juventus. Il testa-coda del massimo torneo italiano si è concluso sull’1-2 con i bianconeri in grado di ribaltare l’iniziale vantaggio di Maggiore con i gol di Iling e Vlahovic a tempo quasi scaduto. La classifica per i granata è ancora delicata, ma le ultime due prestazioni hanno alimentato le speranze di salvezza.

Walter Sabatini, direttore sportivo reduce dal ritorno in granata, è stato sottoposto ad intervento chirurgico come confermato proprio dal dirigente in un post pubblicato sui social.

“Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perché ho subito un’infrazione spontanea di una vertebra, che mi ha costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico, ora è tutto alle mie spalle anche se ho bisogno ancora di qualche giorno per rimettermi compiutamente in piedi, già da settimana prossima sarò con la squadra perché so che loro hanno bisogno di me ed io di loro, sono molto rammaricato di quanto successo. Sarò presto con voi in un momento difficile , ma so che ce la faremo e insieme salveremo la Salernitana giocandoci il nostro 5%”.