Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti: novità per nuovi e vecchi clienti

CalcioWeb

Mentre il calcio italiano continua la sua battaglia personale contro la pirateria, il costo degli abbonamenti per guardare la Serie A aumenta. Inizio di 2024 ‘al rialzo’ per tutti i calciofili italiani che hanno un abbonamento Dazn. La piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A ha, infatti, deciso di aumentare i prezzi. Vediamo come.

Dazn aumenta i prezzi degli abbonamenti per vedere la Serie A

Le nuove tariffe valgono per tutti i clienti, sia nuovi che vecchi abbonati, anche se resteranno invariati i prezzi per gli abbonamenti in essere. Al momento del rinnovo gli utenti saranno avvisati con un e-mail riguardo il nuovo pagamento per continuare la visione.

Il piano Dazn Start (il più economico), avrà un aumento di 1 euro per la sottoscrizione mensile (da 13,99 € a 14,99 €) e di 10 € per quella annuale (da 89,99 € a 99 €).

Per quanto riguarda Dazn Standard invece, non cambia prezzo per la sottoscrizione mensile (40,99 €). Se si vuole sottoscrivere l’abbonamento annuale si spenderanno 60 € in più (da 299€ a 359 €).

Per ultimo l’abbonamento Dazn Plus, il più completo, quello che permette di guardare le partite su due dispositivi collegati a reti diverse. La sottoscrizione mensile aumenta di 4 € (da 55,99 € a 59,99 €), mentre quella annuale di 90 € (da 449 € a 539 €).