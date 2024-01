Vlahovic e Bremer trascinano la Juventus: i bianconeri scavalcano l’Inter

CalcioWeb

Nel posticipo della domenica sera della 21ª giornata di Serie A, la Juventus porta a casa un’importante vittoria. Sul campo del Lecce i bianconeri vincono col risultato di 3-0, grazie alla doppietta di Vlahovic e alla rete di Bremer.

Col successo di questa sera la Juventus di Allegri scavalca l’Inter, che deve però recuperare una partita. I bianconeri allenati da Allegri hanno 52 punti, uno in più dei nerazzurri di Inzaghi che nella serata di lunedì 22 gennaio affrontano il Napoli a Riad nella finale della Supercoppa. Il Lecce rimane a 21 punti.

La partita

L’occasione creata dalla Juve al primo minuto, con la conclusione di Vlahovic che non inquadra la porta, illude chi si aspetta una partita scoppiettante. In realtà, lo spettacolo non è memorabile e le azioni degne di nota non abbondano. I bianconeri provano a sfruttare le palle inattive e all’11’ si rendono pericolosi. Corner, colpo di testa di McKennie e Krstovic salva sulla linea.

Il Lecce non si limita a contenere e prova a spingere, Krstovic al 15′ alza la mira: arriva qualche pallone nell’area di Szczesny ma il portiere ospite passa un primo tempo di sostanziale riposo. Nel nulla della cronaca, con tanti errori a spezzettare il gioco, si apprezza un gesto tecnico: è di Allegri, che controlla di tacco un pallone uscito dal campo.

Il copione cambia nella ripresa e la differenza sta tutta nell’entrata in scena di Vlahovic. Il centravanti serbo, poco brillante nel primo tempo, si fa vivo al 52′: colpo di testa in tuffo, palla fuori di poco. La Juve sfonda al 59′. Yildiz impegna Falcone, l’azione prosegue con il cross di Cambiaso e la conclusione al volo di Vlahovic: 0-1. Il Lecce accusa il colpo, la Juve insiste e al 68′ raddoppia. McKennie, uno dei migliori tra i bianconeri, colpisce di testa e offre a Vlahovic una palla da spingere in rete: 0-2.

Il Lecce, alle corde per il micidiale uno-due, prova a rimanere agganciato alla partita. La reazione salentina è nel tiro di Dorgu che, al 75′, Szczesny controlla senza problemi. Allegri svuota la panchina e inserisce giocatori freschi per gestire l’ultima porzione di gara. Nel finale, la Juve cala il tris. Punizione di Iling Junior, Bremer decolla e fa centro con un colpo di testa: 0-3, la Juve si prende il primo posto.

La classifica

1. Juventus 52

2. Inter 51

3. Milan 45

4. Fiorentina 34

5. Atalanta 33

6. Lazio 33

7. Bologna 32

8. Roma 32

9. Napoli 31

10. Torino 28

11. Genoa 25

12. Monza 25

13. Frosinone 22

14. Lecce 21

15. Sassuolo 19

16. Udinese 18

17. Cagliari 18

18. Verona 17

19. Empoli 16

20. Salernitana 12