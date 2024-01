Supercoppa italiana: Italiano boccia la squadra, Mazzarri esalta Zerbin

CalcioWeb

Bella vittoria del Napoli nella prima semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina: la gara si è conclusa sul risultato di 3-0 con i gol di Simeone e la doppietta di Zerbin.

“Zerbin ha della doti incredibili purtroppo ora c’è l’esterofilia e non si guarda in casa. Ha talento ma deve solo migliorare un po’ davanti alla porta. E’ un ragazzo giovane che si trova a giocare in una grande squadra. Se continua così avrà un grande futuro. Giovanni Simeone è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri. “Ho visto la partita della Fiorentina al San Paolo e ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose stasera. Per questo ho pensato di dare più protezione: era l’unico modo per affrontare questa Fiorentina”, ha concluso.

Italiano deluso

“Dobbiamo cercare di mettere a posto la situazione. Cosa salvo da questo match? Non salvo niente perché l’unico obiettivo era andare in finale. Ne avevamo la possibilità e l’abbiamo dimostrato per 84 minuti, prima del secondo gol. Dovevamo alzare i ritmi, poi non era facile scardinare una difesa come quella del Napoli che pensa solo a quello e a ripartire”. E’ deluso Vincenzo Italiano, in diretta su Italia 1 dopo la partita.

“È tornata la sterilità che abbiamo mostrato in precedenza.

Andare sotto sapevamo che avrebbe potuto compromettere la partita, i cambi non hanno cambiato l’inerzia. Abbiamo perso ma fino all’84’ la squadra è stata in partita. Ci ho creduto perché potevamo pareggiarla con un guizzo”, ha concluso.