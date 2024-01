Tiago Djalò, la mossa della Juventus: così può beffare l’Inter a gennaio

CalcioWeb

Il mercato di gennaio è iniziato da pochi giorni ma all’orizzonte si profila già un intrigante duello fra Juventus e Inter. Un ‘Derby d’Italia’ che va avanti nella lotta a due in campionato e che potrebbe riproporsi anche in sede di trattative per lo stesso obiettivo. Sia Giuntoli che Marotta hanno messo nel mirino Tiago Djalò, difensore portoghese in scadenza con il Lille.

L’Inter si è mossa in anticipo: i nerazzurri sono pronti a prendere il giocatore a zero in estate per puntellare il reparto arretrato. Il calciatore gradisce e avrebbe un accordo di massima ma la Juventus potrebbe effettuare il sorpasso.

Tiago Djalò: il piano della Juventus per beffare l’Inter

Difficilmente i bianconeri potranno inserirsi nella corsa al giocatore per l’estate. Ma a gennaio avrebbero campo libero. Altrettanto difficilmente, infatti, l’Inter si muoverà in questa sessione di mercato per pagare un indennizzo per il cartellino del centrale lusitano. Il piano della Juventus, secondo “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe proprio questo: trovare un accordo con il Lille sulla base di qualche milione per una cessione anticipata rispetto alla scadenza.

Tiago Djalò, di ritorno da un lungo infortunio al crociato, prenderebbe numericamente il posto di Huijsen cercato da Roma e Frosinone, per poi integrarsi definitivamente e sostituire Alex Sandro che andrà via a parametro zero in estate. Lo sgarbo si concretizzerà?