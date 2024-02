CalcioWeb

Cristiano Ronaldo è out per infortunio e non ha preso parte alla partita contro l’Inter Miami di Lionel Messi per la ‘Riyadh Season Cup’. A Riad dominio dell’Al Nassr di Cr7, in grado di imporsi con il nettissimo risultato di 6-0. Lo stesso Messi si è limitato a una apparizione, entrando in campo solo nel finale.

Il grande protagonista dell’incontro è stato il brasiliano Talisca, autore di una tripletta. Le altre tre reti dei sauditi sono state messe a segno da Otavio, Laporte e Mohammed Maran.