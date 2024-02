Assistente contro la telecamera in Betis-Bilbao: il VIDEO del terribile impatto

CalcioWeb

Momenti di paura durante la partita della Liga spagnola tra Betis e Bilbao. Nel corso del primo tempo l’assistente dell’arbitro, Guadalupe Porras Ayso, ha sbattuto violentemente contro la telecamera del cameraman, riportando ferite al volto. La donna è stata portata via dallo stadio in ambulanza e trasportata in ospedale.

Nelle immagini, pubblicate sui social network dal collaboratore di Cope, Gonzalo de la Haza, si vede l’impatto durissimo e l’assistente crollare a terra.

L’arbitro Guillermo Cuadra Fernández ha così registrato l’accaduto: “al 13′ minuto, in concomitanza con la realizzazione del primo gol, una telecamera è stata posizionata nell’area di lavoro del mio assistente numero 1, che nell’esercizio della sua funzione mi accingevo a spostarmi verso il centro del campo come stabilito dalle Regole del Gioco.In conseguenza di questa azione del cameraman, si è verificato un violento colpo alla testa del mio assistente con detta telecamera, che gli ha causato una ferita-contusione al volto di notevoli dimensioni ed anche la perdita dei sensi, rimanendo a terra tramortito”.