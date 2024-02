CalcioWeb

Si avvicina il recupero della 21ª giornata del campionato di Serie A tra Inter e Atalanta, due squadre forti e in grado di togliersi ancora tante soddisfazioni. La squadra di Simone Inzaghi, orchestrata al meglio dall’allenatore ex Lazio, è reduce da un momento entusiasmante e potrebbe scappare definitivamente verso il titolo. Di fronte un avversario competitivo come l’Atalanta.

“L’Inter è una squadra completa in tutto. Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro. Ha qualità in tutti i reparti. Gioca da squadra, in Italia ed in Europa”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini nel corso della conferenza stampa.

“All’andata abbiamo fatto una buona partita, abbastanza equilibrata. L’obiettivo è ripetere la prestazione”. Il tecnico nerazzurro allontana il caso Scamacca: “si comporta benissimo e lavora tanto, non c’è nessun problema. L’unico è considerare Scamacca un grande campione, oggi non è possibile. Sta lavorando come tanti per diventarlo, però è un ragazzo molto positivo”.

Su Lookman: “si è allenato molto poco, non ho una valutazione precisa sulla sua condizione. Sta bene dal punto di vista fisico”.