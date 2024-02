Atalanta, Percassi imbarazzante: si lamenta degli arbitri in una partita stradominata dall’Inter

CalcioWeb

Polemiche al termine della partita Inter-Atalanta di Serie A. La sfida si è conclusa sul netto risultato di 4-0 con i gol realizzati da Darmian, Lautaro Martinez, Dimarco e Frattesi. Lucida l’analisi di Simone Inzaghi nel post-partita: “nel primo quarto d’ora l’Atalanta veniva a pressarci alto e ci siamo dovuti risistemare. Poi abbiamo iniziato a creare occasioni e nel secondo tempo l’approccio è stato ottimo. I ragazzi sono stati bravissimi e il nostro percorso deve continuare senza sosta”. Sono le parole dell’allenatore ai microfoni di Dazn.

“Ribattuta di Dimarco? Nell’attesa del Var gli ho detto di andare sulla respinta e stare un po’ più largo: lui è stato bravo a segnare un gol pesante e ad arrivare in area col giusto tempismo. La squadra gioca bene e, in generale, sono due anni e mezzo che io sto godendo. Abbiamo vinto cinque titoli e fatto una finale di Champions: ora in campionato abbiamo un buon margine. Dal 28 gennaio al 28 febbraio eravamo a pari punti con la Juve e in un mese abbiamo creato questo distacco. Le partite sono ancora tantissime e dobbiamo rimanere ancora molto concentrati. Siamo ingiocabili? Diciamo che ho una squadra che cambia gli uomini, ma rimane comunque coi propri principi: è un piacere vedere chiunque scenda in campo. In questo periodo per me è difficile fare delle scelte: Dumfries a Lecce ha fatto molto bene, ma oggi ho comunque schierato Darmian. In generale, Darmian non ha sbagliato un minuto negli ultimi due mesi e stasera ha fatto un primo tempo eccezionale”.

Inzaghi continua: “Bastoni? Posso parlarne solo bene: avrà sbagliato una partita o due nei miei anni qui all’Inter. Nel quotidiano devo fare delle scelte non semplici, ma ho dei ragazzi meravigliosi che danno sempre tutto in campo. Futuro? Sto benissimo qui e mi trovo bene con i ragazzi, la società e i tifosi. È inutile parlarne ora perché bisogna rimanere concentrati in questi ultimi mesi”.

Le dichiarazioni imbarazzanti di Percassi

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha avuto il coraggio di lamentarsi delle decisioni arbitrali in una partita stradominata dagli avversari. “Sono stati fatti errori gravissimi sia dall’arbitro che dal Var. Gli episodi sono determinanti e scandalosi”, le parole a DAZN.

“Incomprensibile come si posso annullare il gol a De Ketelaere. Il gol era valido, non c’è alcun tocco di Miranchuk. E’ Bastoni che tocca la palla. Al massimo era rigore per l’Atalanta. Poi anche il rigore convalidato per l’Inter. Nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo, il guardalinee aveva alzato la bandierina”. Il dirigente dell’Atalanta ha preso più di un abbaglio.