E’ iniziato oggi a Barcellona il processo per stupro nei confronti di Dani Alves, ex calciatore del Barcellona. Il brasiliano è accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane nel bagno di una discoteca nel dicembre del 2022. La Procura ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere e il pagamento di 150.000 euro per danni, una richiesta che la parte civile eleva a 12 anni, il massimo della pena.

La sezione 12 del Tribunale di Barcellona ha riservato tre giorni al giudizio per il brasiliano. L’ex calciatore si trova in carcere preventivo dal 20 gennaio 2022. Gli avvocati dell’ex calciatore chiedono l’assoluzione di Alves puntando sulla versione del rapporto consenziente e le attenuanti per lo stato di ebbrezza del calciatore oltre alla riparazione del danno, avendo già pagato 150.000 euro imposti dal gip come cauzione per l’indennizzo. Non è da escludere un patteggiamento della pena.

Anche l’attesa mediatica è altissima: oltre 270 giornalisti hanno presentato domanda di accredito. In alto la FOTOGALLERY con le prime immagini.