Sono quattro i candidati per la futura panchina del Bayern Monaco: José Mourinho, Zinedine Zidane, Xabi Alonso e Antonio Conte. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’ il tecnico italiano è in corsa in caso di ribaltone del club tedesco. La posizione dell’allenatore Tuchel è a serio rischio e un cambio a stagione in corsa non è da escludere.

Secondo la stampa tedesca Antonio Conte, ex Ct della Nazionale italiana, è sul mercato e da parte sua vede il Bayern come uno dei primi tre club d’Europa. Dopo la Premier League con il Chelsea, l’Italia con Inter e Juventus, l’allenatore vorrebbe inserire nel suo curriculum il campionato tedesco.

Il tecnico italiano avrebbe dato la propria disponibilità al club tedesco, che però starebbe valutando altri allenatori. Oltre a Mourinho dopo l’esonero dalla Roma, in corsa anche Zinedine Zidane. Più difficile Xabi Alonso.