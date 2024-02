Bochum-Bayern interrotta due volte, poi il tracollo: Tuchel a rischio esonero

CalcioWeb

Il Bayern Monaco è in piena crisi e l’allenatore Tuchel è sempre più a rischio esonero. E’ andata in scena la sfida della 22ª giornata del campionato tedesco e la gara si è conclusa sul risultato di 3-2. La gara è stata interrotta due volte per le proteste dei tifosi con il lancio di palline da tennis in campo. Il motivo? Il via libera all’ingresso di investitori stranieri e fondi privati in Bundesliga.

Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-2. Vantaggio del Bayern con Musiala, poi i padroni di casa ribaltano tutto con Asano, Schlotterbeck e Stoger. Nel finale la marcatura di Kane. Il Bayern Monaco è adesso a -8 dalla vetta occupata dal Leverkusen.