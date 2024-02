Calciomercato Juventus, Calafiori nel mirino: il piano per l’estate

CalcioWeb

La Juventus è stata una delle squadre di Serie A che si sono mosse con maggiore intensità sul mercato invernale. I bianconeri, dopo gli arrivi di Tiago Djalò e Carlos Alcaraz, giovani innesti interessanti nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, hanno rivolto lo sguardo anche al mercato estivo con particolare attenzione a un giovane difensore che sta facendo molto bene in Serie A.

Calafiori-Juventus: il piano per l’estate

L’estate della Juventus sarà molto interessante. I bianconeri dovranno sciogliere diversi punti e programmare il proprio futuro. Quasi scontato il ritorno in Champions League che porterà nuova liquidità e prospettive. In difesa è già arrivato Tiago Djalò, partirà Alex Sandro. Occhio alla situazione di Bremer: forte l’interesse del Manchester United sul calciatore.

In quest’ottica Riccardo Calafiori si è un profilo che stuzzica la dirigenza bianconera. Giovane, italiano, può giocare tanto sulla fascia quanto da braccetto nella difesa a tre. Al Bologna sta giocando alla grande e ha un contratto in scadenza nel 2027. La sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni, con una seconda metà di stagione di alto livello e l’eventuale accesso in Europa del Bologna potrebbe salire. Possibile l’inserimento di una giovane contropartita per limare il prezzo.