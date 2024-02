Coppa Italia, date e orari di Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta

CalcioWeb

La stagione entra sempre più nel vivo tra Coppa Italia, Serie A e competizioni europee. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle due semifinali di Coppa Italia: Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta. Nel primo match in campo bianconeri contro biancocelesti, in programma il 2 aprile alle 21:00. Il giorno successivo, allo stesso orario, Fiorentina e Atalanta. Appuntamento al 23 e 24 aprile per le gare di ritorno.

Date e orari delle semifinali di Coppa Italia

Andata

Juventus-Lazio: martedì 2 aprile 2024 alle 21:00

Fiorentina-Atalanta: mercoledì 3 aprile 2024 alle 21:00

Ritorno

Lazio-Juventus: martedì 23 aprile alle 21:00

Atalanta-Fiorentina: mercoledì 24 aprile alle 21:00