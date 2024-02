Dani Alves condannato: l’annuncio del legale e la reazione del vicepremier spagnolo

CalcioWeb

L’ex calciatore Dani Alves è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale secondo la decisione emessa dall’Alta Corte di Barcellona. La legale del brasiliano, Ines Guardiola, ha annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza per “difendere fino alla fine la sua innocenza”.

Dopo la notifica della sentenza, l’avvocato ha assicurato che vedrà Alves “nel pomeriggio dopo aver studiato la sentenza, contro la quale faremo appello”.

Le dichiarazioni del vicepremier spagnolo

Iniziano ad arrivare le reazioni dopo la sentenza. Il vicepremier spagnolo Yolanda Diaz, ha auspicato che la condanna a Dani Alves serva “da esempio per tutti i comportamenti maschilisti contro le donne”.

“In questo Paese ‘è finita’. Basta con il machismo, le aggressioni sessuali e spero che serva da monito per tutti i comportamenti maschilisti subiti dalle donne in tutti gli ambiti della nostra vita”, ha dichiarato dopo la sentenza del tribunale di Barcellona.