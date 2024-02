De Laurentiis è sempre un passo avanti: “ci vuole il calcio gratis per tutti in tv”

CalcioWeb

Aurelio De Laurentiis si conferma sempre un passo avanti e propone soluzioni interessanti per il futuro del pallone: “il calcio è malato, perché l’economia del calcio è malata. Perché campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli nel corso della seconda giornata del ‘Business of Football Summit’, organizzato a Londra dal Financial Times.

“I campionati non sono produttivi abbastanza. La Uefa sulle competizioni dice ‘quest’anno in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni e nella Conference League più di 238 milioni’. Lo capisco, ma se tutte le squadre sono indebitate vuol dire che queste somma di denaro non è sufficiente. Quindi non è questo un calcio sostenibile e con le squadre giochiamo anche tante gare. Così butti tutto all’aria, finisci per non attrarre più il pubblico”.

Poi la ricetta: “il calcio deve essere gratis per tutti. Se vuoi recuperare pubblico devi andare in diretta tv gratis. Non è possibile che in Formula 1 le immagini ti facciano quasi credere di essere al posto del pilota e nel calcio non sia così. Il calcio si è invecchiato anche come gioco”.