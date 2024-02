De Zerbi-Barcellona, contatto: l’allenatore italiano verso i blaugrana

CalcioWeb

“E’ De Zerbi l’allenatore perfetto per il nuovo Barcellona“, aveva titolato così CalcioWeb il 28 gennaio dopo la notizia dell’addio di Xavi ai blaugrana. La notizia inizia a trovare conferme e l’allenatore italiano si avvicina a grandi passi alla panchina del club spagnolo. L’attuale tecnico del Brighton è uno dei top nel suo ruolo e un serio candidato per le panchine delle big.

In corsa c’è anche il Liverpool per il post-Klopp, ma la soluzione Barcellona è quella più calda. Secondo le ultime notizie riportate da ‘Mundo Deportivo’, i rappresentanti internazionali dell’allenatore hanno raggiunto la Spagna. La situazione non è stata ancora definita, ma sono state gettate le basi per il passaggio dell’allenatore italiano al Barcellona.