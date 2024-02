Dean Huijsen diventa spagnolo: l’Olanda rischia una beffa clamorosa

CalcioWeb

Dean Huijsen ha ottenuto il passaporto spagnolo. Il giovane e talentuoso centrale della Juventus, attualmente in prestito alla Roma, ha ricevuto la “Carta de naturaleza“, il documento che certifica la nazionalità spagnola. Il calciatore sarà dunque in possesso della doppia nazionalità olandese e spagnola.

Olanda o Spagna: per quale nazionale giocherà Dean Huijsen?

Huijsen è nato ad Amsterdam nel 2005, ma si è trasferito da bambino a Marbella con la famiglia. Il padre è stato un discreto calciatore della fiorente cantera dell’Ajax, mentre il figlio è cresciuto nel vivaio del Malaga per poi approdare in quello della Juventus.

Huijsen ha giocato diverse partite con le giovanili dell’Olanda, partecipando anche all’Europeo di categoria dello scorso anno in Israele, perdendo la finale contro la Francia. Secondo “Marca”, il centrale in forza alla Roma avrebbe espresso la volontà di giocare con la maglia della Spagna, motivo per il quale ha avviato la pratica per ottenere i documenti.

Per l’Olanda sarebbe una beffa clamorosa: la nazionale dei tulipani perderebbe uno dei giovani talenti più interessanti e promettenti del calcio mondiale, con esperienza in uno dei top campionati europei, in un reparto sempre molto delicato come quello difensivo in cui potrebbe rappresentare il ‘dopo van Dijk’. Nel mese di marzo le prime convocazioni per l’Under 21: sceglierà la maglia ‘Roja’ o quella ‘Oranje’?