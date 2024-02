“Di calcio ne sa poco”, l’euro-frecciata di Mourinho: a Roma fischiano le orecchie

CalcioWeb

Ritorna l’Europa League con l’appuntamento dei sedicesimi di finale. La Roma affronta nuovamente il Feyenoord, squadra già affrontata negli anni passati nella finale della Conference League vinta nel 2022 e il successo nel match di Europa League della passata stagione. Questa sera, nella trasferta olandese, non ci sarà Josè Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese è stato esonerato a metà stagione e al suo posto siederà Daniele De Rossi.

Mourinho e la frecciatina a Friedkin

In un articolo su “Pulse Nigeria”, pubblicato in qualità di global ambassador di Football.com, il tecnico portoghese ha rifilato una frecciatina fra le righe a chi lo ha ‘eliminato’ dall’Europa League, ma non si tratta di un squadra.

“Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale – ha detto l’ex allenatore della Roma -. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato ‘eliminato’ da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite Uefa.

Ho partecipato a tantissime partite e sono arrivato più volte in finale. Sono partite speciali per allenatori, tifosi e giocatori. Ho quindi esperienza per sapere come andare avanti. In queste sfide nella prima partita si gioca sempre per vincere, nella seconda sai cosa ti serve per andare avanti. Ma devi conoscere sempre bene i valori dei tuoi avversari“.