L’esito del ricorso di Caiata (ex Potenza) per il consiglio FIGC: no del Collegio di Garanzia

CalcioWeb

Il ricorso presentato da Salvatore Caiata, ex presidente del Potenza, è stato dichiarato inammissibile dal collegio di garanzia presso il Coni. L’ex numero uno chiedeva di entrare nel consiglio della Federcalcio al posto di Giuseppe Pasini, eletto in quota LegaPro e decaduto per la promozione del Feralpisalò, di cui era presidente. E’ quanto riporta l’Ansa.

Caiata è anche un deputato di Fratelli d’Italia e aveva fatto istanza alla giustizia sportiva della Figc per subentrare come primo dei non eletti. Anche il Coni ha respinto la richiesta, dopo i primi pareri contrari di Tribunale federale nazionale e Corte federale d’appello. L’ex presidente aveva presentato ricorso al collegio di garanzia contro Lega Pro e Figc per “riformare le decisioni”. Anche l’ultimo grado sportivo ha detto no a Caiata.